Организаторы свердловской «Гонки героев» создали дистанцию для детей

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, безопасное проведение массовых мероприятий в регионе обсудили на оргкомитете, который состоялся 18 апреля под руководством вице-губернатора Павла Крекова.

«“Гонка героев” стала очень популярной среди жителей нашего региона. К прохождению сложнейших испытаний ежегодно приобщается все больше и больше уральцев, поэтому наша задача — организовать мероприятие, соблюдая все меры безопасности», — Павел Креков.

В Екатеринбурге 21 мая, как и десятках других российских городов, пойдет «Первый всероссийский полумарафон «Забег». Страт начнется одновременно во всех городах страны. Организаторы забега отмечают, что марафон предусматривает и детскую дистанцию.

«Мы уже ведем подготовку к мероприятию. Учтены все организационные вопросы, вопросы безопасности и комфорта для участников. На “Забеге” будут работать 200 волонтеров, 15 судей, пейсмейкеры. Каждый участник будет оснащен микрочипом для определения точного времени пробега. Все будет на уровне статусного международного марафона», — пояснил организатор марафона «Забег» в Екатеринбурге, директор беговой серии «Европа-Азия» Андрей Уткин.

Второй и третий этапы «Гонки героев» области пройдут 24 июня и 29 июля. Демилитаризированная эстафета пройдет на территории спортивного комплекса горы Белая в Нижнем Тагиле. На полосе препятствий будут установлены наклонная стена, колючая проволока из противотанковых ежей, вертикальные заборы, трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде и тарзанка, — всего 24 элемента препятствий. Протяженность трассы составит 9100 километров.

Заключительный этап «Гонки героев» пройдет в конце августа-начале сентября. Он будет проводиться в форме ночного забега. Участники пробегут по освещенной трассе, со светящимися элементами на одежде и фонариками в руках.

Напомним, в 2016 году министерство обороны России обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву о расширении географии и количества забегов «Гонки героев» в Свердловской области. Свою просьбу военное ведомство и организаторы объяснили «популярностью соревнований среди жителей Урала.

«Гонка героев» — новый для России формат спортивного соревнования. Это забег на дистанцию от 8 до 10 километров со сложнейшей полосой препятствий: траншеи, рвы, колючая проволока, висячие мосты, водоемы, спуски и экстремальные подъемы и другое.