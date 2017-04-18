На таможне в «Кольцово» задержали 22 килограмма одежды

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе таможни в «Кольцово».

Одежда была маркирована фирменными лейблами американской компании «GAP». Более 20 кг предположительно контрафактной продукции не были задекларированы в соответствии с требованиями российского законодательства.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование, по результатам которого будет решен вопрос о привлечении нарушительницы к ответственности за незаконное использование товарного знака. В соответствии с действующим законодательством ей грозит штраф от 1,5 тыс. руб. до двух тыс. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.