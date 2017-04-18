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11:08 (мск), источник: Nakanune.ru

На таможне в «Кольцово» задержали 22 килограмма одежды

Сотрудники Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина задержали пассажирку рейса «Пекин — Екатеринбург», в чемодане которой обнаружили 220 единиц новой женской одежды.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе таможни в «Кольцово».

Одежда была маркирована фирменными лейблами американской компании «GAP». Более 20 кг предположительно контрафактной продукции не были задекларированы в соответствии с требованиями российского законодательства.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование, по результатам которого будет решен вопрос о привлечении нарушительницы к ответственности за незаконное использование товарного знака. В соответствии с действующим законодательством ей грозит штраф от 1,5 тыс. руб. до двух тыс. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

В пресс-службе отмечают, что этот случай не подпадает под общую тенденцию последних лет. Если еще десять лет назад чемоданы, набитые товарами известных брендов, на таможне в Аэропорту Кольцово были частым явлением, то сейчас злоумышленники ввозят массово специальные этикетки и наклейки, предпочитая отшивать продукцию уже на небольших фабриках в маленьких городах. В прошлом году должностные лица Кольцовской таможни пресекли ввоз из Таджикистана почти 27 тыс. текстильных этикеток и бумажных наклеек черно-белого цвета с надписью и фирменным знаком «Adidas».

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