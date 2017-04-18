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11:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе для выпускников школ проведут пробный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку

УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе для выпускников школ проведут пробный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Написать тесты можно будет 22 апреля, 30 мая и 9 июня в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы.

«Пробники» организует Центр подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе при Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ. Их цель — установление реального уровня подготовки. Эта процедура проводится с соблюдением всех требований промежуточного контроля: учащимся возвращаются проверенные работы, разбираются задания КИМов, организуется работа над ошибками. Тестирование и анализ его результатов осуществляют доценты и профессора кафедр русского языка и литературы БГПУ, эксперты республиканской экзаменационной комиссии, сообщили в пресс-центре вуза.

Начало пробного экзамена 22 апреля в 14 часов, аудитория 409. Запись по телефонам (347) 273−38−81, 8−960−384−48−59 либо по электронной почте kafedralit@gmail.com. Адрес: ул. Октябрьской революции, 3а, 3-й корпус БГПУ, аудитория 212. Необходимо сообщать следующие данные: Ф. И. О., школа, класс, предмет.

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