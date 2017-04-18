В Кишиневе могут возобновить подачу отопления

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Поставщик тепла сообщил во вторник о том, что все желающие могут снова подключиться к отоплению. Такое решение связано с серьезным понижением температуры воздуха в стране.

Для возобновления подачи тепла управляющий жилфондом должен предоставить в территориальный офис поставщика соответствующее заявление.

Согласно данным Госгидрометеослужбы, 18—24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы до —1, —4 градусов по Цельсию. 20 и 21 апреля пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усилится северный ветер до 15−20м/с.

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Отопительный сезон в столице Молдовы стартовал 12 октября 2016 года и завершился 27 марта 2017-го.

Самый длинный отопительный сезон в Кишиневе составлял 172 дня. Это было в 2015 году. А самый короткий зарегистрирован в 2014-м — 123 дня. За 11 лет, в течение которых ведется учет, лишь пять раз отключение тепла происходило после 20 марта.