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11:50 (мск), источник: N + 1

Травмы рассказали о технике охоты ужасных волков

Американские палеобиологи выяснили, как охотились крупные хищники: саблезубые кошки Smilodon fatalis и ужасные волки Canis dirus, вымершие около десяти тысяч лет назад.

Кошки охотились из засады, вцепляясь в крупную добычу передними лапами и заставляя ее лечь, а затем несколькими укусами убивали ее. Ужасные волки, также как их ныне живущие родичи, загоняли добычу и загрызали ее. Выяснить это ученым помогли травмы, оставшиеся на скелетах животных. Результаты исследования опубликованы в Nature Ecology&Evolution.

Для хищных млекопитающих наибольшая вероятность получить травму или пораниться возникает во время охоты.

При этом крупные хищники травмируются чаще, так как они вынуждены охотиться на добычу такого же размера, как они сами, или крупнее себя.
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Раны и повреждения зависят и от способа охоты: вероятно, они будут разными у животных, которые охотятся из засады, и хищников, загоняющих дичь. Исследуя сохранившиеся скелеты доисторических животных и изучая полученные ими травмы, можно понять, как и на кого они охотились. Авторы новой работы изучили хорошо сохранившиеся скелеты двух крупных хищников эпохи плейстоцена: саблезубой кошки, Smilodon fatalis, и ужасного волка, Canis dirus, которые вымерли около десяти тысяч лет назад.

Ученые считают, что эти животные охотились по-разному. C.dirus охотился в стае; подобно своим родичам, серым волкам, он преследовал и изматывал добычу, и, в конце концов, загонял и загрызал ее. У саблезубых кошек не осталось ныне живущих близких родственников, но исследователи полагают, что они, подобно современным тиграм, охотились в одиночку и из засады. Хищник подкрадывался к жертве, бросался на нее, вцеплялся в нее передними лапами и заставлял лечь, а потом наносил один или несколько решающих укусов. Соответственно, травмы, полученные обоими хищниками во время охоты должны были быть разными.

У саблезубых кошек повреждения, по всей видимости, были сосредоточены на плечах, грудной клетке и спине. У волков, вероятно, больше были травмированы конечности.
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Также копытные, на которых они охотились, могли их лягать, так что, возможно, у волков были повреждения и на голове.

Оба вида хищников обитали в Северной и Южной Америке, и, по-видимому, конкурировали за добычу. Многочисленные останки S.Fatalis и C.dirus были найдены в смоляных ямах на ранчо Ла Брея, на территории Лос Анджелеса. Они образовались в результате просачивания на поверхность подземного битума, которое происходило в течение десятков тысяч лет. Ямы с вязким битумом оказывались ловушкой для неосторожных травоядных, и, в свою очередь, привлекали множество хищников. В результате, в смоляных ямах на ранчо Ла Брея скопилось множество полных или частично сохранившихся скелетов животных. Возраст самых древних из них — около 38 тысяч лет.

Авторы нового исследования проанализировали останки 342 саблезубых кошек и 371 ужасного волка, которые попали в смоляную яму примерно 11,5 тысяч лет назад. Затем, с помощью оптимизированного анализа горячих точек, они построили «тепловую карту», показывающую частотность и распределение повреждений на скелетах.

Оказалось, что у саблезубых кошек травмы встречались гораздо чаще (в 4,3 процентах случаев), чем у ужасных волков (в 2,8 процентах случаев).

По мнению авторов статьи, более частые травмы у S.Fatalis обусловлены тем, что они охотились в одиночку и на более крупную добычу, чем волки.
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Большее количество повреждений могло быть связано и с тем, что кошки жили дольше волков, а у старых животных, по понятным причинам травм больше, чем у молодых. Однако, раньше исследователи показали, что на ранчо Ла Брея большая часть останков обоих видов принадлежит молодым животным, поэтому эту гипотезу авторы статьи отмели.

Как и предполагали исследователи, у ужасных волков травмы чаще всего встречались на конечностях. Также было довольно много повреждений шейных позвонков. По-видимому, они возникали, когда волки вцеплялись в крупных копытных и повисали на них. Травмы у саблезубых кошек были, по большей части, на спине (на поясничных и грудных позвонках), и, в меньшей степени, на шее и груди, тем самым подтверждая гипотезу исследователей, о том, что кошки охотились из засады на крупную добычу.

Ранее исследователи создали методику, позволяющую по характеру повреждений костей восстановить подробности нападения хищников на древних людей. С помощью этой методики ученые реконструировали последствия столкновения неандертальцев с хищниками.

Екатерина Русакова

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