Травмы рассказали о технике охоты ужасных волков
Американские палеобиологи выяснили, как охотились крупные хищники: саблезубые кошки Smilodon fatalis и ужасные волки Canis dirus, вымершие около десяти тысяч лет назад.
Американские палеобиологи выяснили, как охотились крупные хищники: саблезубые кошки Smilodon fatalis и ужасные волки Canis dirus, вымершие около десяти тысяч лет назад.
Кошки охотились из засады, вцепляясь в крупную добычу передними лапами и заставляя ее лечь, а затем несколькими укусами убивали ее. Ужасные волки, также как их ныне живущие родичи, загоняли добычу и загрызали ее. Выяснить это ученым помогли травмы, оставшиеся на скелетах животных. Результаты исследования опубликованы в Nature Ecology&Evolution.
Для хищных млекопитающих наибольшая вероятность получить травму или пораниться возникает во время охоты.
Раны и повреждения зависят и от способа охоты: вероятно, они будут разными у животных, которые охотятся из засады, и хищников, загоняющих дичь. Исследуя сохранившиеся скелеты доисторических животных и изучая полученные ими травмы, можно понять, как и на кого они охотились. Авторы новой работы изучили хорошо сохранившиеся скелеты двух крупных хищников эпохи плейстоцена: саблезубой кошки, Smilodon fatalis, и ужасного волка, Canis dirus, которые вымерли около десяти тысяч лет назад.
Ученые считают, что эти животные охотились
Также копытные, на которых они охотились, могли их лягать, так что, возможно, у волков были повреждения и на голове.
Оба вида хищников обитали в Северной и Южной Америке, и,
Авторы нового исследования проанализировали останки 342 саблезубых кошек и 371 ужасного волка, которые попали в смоляную яму примерно 11,5 тысяч лет назад. Затем, с помощью оптимизированного анализа горячих точек, они построили «тепловую карту», показывающую частотность и распределение повреждений на скелетах.
Оказалось, что у саблезубых кошек травмы встречались гораздо чаще (в 4,3 процентах случаев), чем у ужасных волков (в 2,8 процентах случаев).
Большее количество повреждений могло быть связано и с тем, что кошки жили дольше волков, а у старых животных, по понятным причинам травм больше, чем у молодых. Однако, раньше исследователи показали, что на ранчо Ла Брея большая часть останков обоих видов принадлежит молодым животным, поэтому эту гипотезу авторы статьи отмели.
Как и предполагали исследователи, у ужасных волков травмы чаще всего встречались на конечностях. Также было довольно много повреждений шейных позвонков.
Ранее исследователи создали методику, позволяющую по характеру повреждений костей восстановить подробности нападения хищников на древних людей. С помощью этой методики ученые реконструировали последствия столкновения неандертальцев с хищниками.
Екатерина Русакова