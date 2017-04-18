Москвичи назвали памятник князю Владимиру лучшим в 2016 году

Почти четверть россиян (24%) отдали свой голос за монумент на Боровицкой площади. Вторым по популярности стал памятник композитору Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке, его выбрали 17% участников опроса. Тройку лучших замкнул монумент балерине Майе Плисецкой на Большой Дмитровке (15% голосов).

Места с четвертого по седьмое заняли Мемориальный комплекс в парке Победы, посвященный городам воинской славы, бюсты летчиков-космонавтов на ВДНХ, бюст генерала Ивана Черняховского на улице Черняховского и памятник маршалу Александру Василевскому на одноименной улице.

В голосовании, которое прошло на платформе «Активного гражданина» с 21 марта по 16 апреля, приняли участие более 213 тысяч пользователей. Каждый мог выбрать до трех монументов. Памятник князю Владимиру назвали лучшим более 91 тысячи человек.

Ранее «Афиша Daily» попросила краеведа Александра Можаева объяснить возросшую активность московской Комиссии по монументальному искусству.