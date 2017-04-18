«Танцующая» самка леопарда стала мамой

Судя по видео, котята, которым около четырех месяцев, и самка здоровы. Сейчас Бэри добывает пищу для своих детей и обучает их основам охоты. Для кошки это первый выводок.

«Нам удалось сделать действительно приятное открытие, получив столь желанные кадры с Бэри и ее котятами. Когда выяснилось, кто именно запечатлен на видео, нашему восторгу не было предела, ведь достоверную информацию о семейном положении этой самки удалось получить впервые. Уверен, что полученные нами видеокадры — начало новой увлекательной истории», — сказал инженер-исследователь «Земли леопарда» Виктор Сторожук.

Всероссийскую известность Бэри и ее мать Кедровка получили в 2014 году, став звездами сериала «Пятнистая семейка». Позже популярность подросшей кошке принес «танец» перед камерой. Сейчас Бэри около четырех лет.