В Красноярском крае начался ледоход на Мане
Скоро красноярцы смогут увидеть льдины, плывущие по Енисею.
Скоро красноярцы смогут увидеть льдины, плывущие по Енисею.
Река Мана начала очищаться ото льда. Пользователи социальных сетей с утра 18 апреля делятся фотографиями и видеороликами природного явления. В ближайшее время красноярцы смогут увидеть льдины, плывущие по Енисею.
«Ледоход — это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен и требует осторожности и соблюдения правил безопасного поведения на льду и воде», — ранее сообщали в
Во время ледохода опасно находиться на берегу реки. В период весеннего ледохода также запрещается стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу, приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берега, ходить по льдинам или кататься на них, переплавляться через реку в период ледохода.