Китайские яды не попадут на приморские поля благодаря пограничникам

Фура, следовавшая маршрутом «Мишань — Уссурийск», была набита коробками с обувью, одеждой, аксессуарами известных мировых брендов, детскими игрушками, электротехникой, автозапчастями и другими пользующимися спросом товарами.

Электронные сигареты, часы, видеоплейеры, спецтехника, минискутеры — еще не скоро дойдут до получателей. Вес этих товаров превысил 23 тонны.

В кузове находились и жидкие пестициды и гербициды — общий вес опасных веществ, применяемых иностранными сельхозрабочими в период весенней посевной на полях Приморья, превысил 7 тонн.

Такие удобрения наносят непоправимый ущерб экологии, вызывают деградацию почв и делают ее бесплодной на несколько десятилетий вперед.

В отношении изъятого груза будут проведены исследования и экспертная оценка, сообщают пограничники Приморья.

Михаил Грач.