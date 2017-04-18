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11:26 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатеринбург лишился опорных вузов

Минобрнауки РФ не включило свердловские высшие учебные заведения в число опорных вузов.

Число опорных вузов России увеличилось сразу на 22 учебных заведения, однако среди них не оказалось свердловских вузов, сообщает 18 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Отметим, что на престижный статус от Свердловской области претендовали Уральский экономический университет и Уральский Государственный Горный университет.

В Минобрнауки РФ объявили региональные университеты, ставшие победителями конкурса опорных вузов, пишет Интерфакс. Они были разделены на две группы. В первую вошли восемь учебных заведений, которые получат дополнительное финансирование из федерального бюджета. Среди них Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический государственный университет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский государственный университет, Череповецкий государственный университет и Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.

Во второй группе расположились остальные 14 вузов. Они будут дополнительно финансироваться из региональных бюджетов. Это Алтайский государственный университет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, Кемеровский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский государственный университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Петрозаводский государственный университет, Псковский государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., Сочинский государственный университет, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Тольяттинский государственный университет и Ульяновский государственный университет.

На данный момент в России стало 33 опорных вуза. Всего в министерство поступило 80 заявок от региональных вузов, каждую из них оценивал специально созданный при Минобрнауки совет.

Программа опорных вузов предполагает объединение крупных вузов региона, который должен стать ведущим образовательным центром в субъекте. После поддержки экспертного совета, который располагается в Москве, университет получает дополнительное финансирование. В программе опорных вузов не могут участвовать вузы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также университеты, которые уже получают дополнительное финансирование по программе 5−100 (программе по повышению конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых образовательных центров).

Отметим, что крупнейший вуз Екатеринбурга Уральский Федеральный университет не мог попасть в число опорных вузов России, так как наделен особым статусом.

«УрФУ входит в число десяти российских федеральных университетов и уже получает финансирование со стороны государства, — сообщил “АиФ-Урал” руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский. — Мы входим в программу 5−100, которая предполагает создание сети ведущих университетов страны, которые станут конкурентоспособны ведущим мировым образовательным центрам».

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