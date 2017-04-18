Карантин по бешенству объявлен в трех районах Новосибирской области
Случаи опасного заболевания у животных выявлены в Сузунском, Чистозёрном и Карасукском районах. Карантин продлится 2 месяца.
Случаи опасного заболевания у животных выявлены в Сузунском, Чистозёрном и Карасукском районах. Карантин продлится 2 месяца.
На это время запрещено торговать домашними животными. Нельзя отлавливать и вывозить за пределы района диких зверей. Сейчас областное управление ветеринарии разрабатывают план по ликвидации очага бешенства и предупреждению новых случаев.