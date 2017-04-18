Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Нас бы все равно покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
"Либо пряником, либо кнутом": Лавров о словах беглого генерала
Беженцы из КНДР хлынут в РФ, если начнется война
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
11:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Карантин по бешенству объявлен в трех районах Новосибирской области

Случаи опасного заболевания у животных выявлены в Сузунском, Чистозёрном и Карасукском районах. Карантин продлится 2 месяца.

На это время запрещено торговать домашними животными. Нельзя отлавливать и вывозить за пределы района диких зверей. Сейчас областное управление ветеринарии разрабатывают план по ликвидации очага бешенства и предупреждению новых случаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жестокая драка школьниц в Новосибирске всколыхнула Интернет
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Спецслужбы нашли организатора теракта по контактам Джалилова
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Последний кандидат на пост мэра Омска взял самоотвод
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь