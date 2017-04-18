НГТУ вошел в число опорных вузов России, об этом сообщило издание «КоммерсантЪ».

Власти рассказывали ранее о масштабной программе реформы высшего образования, которая предусматривает объединение небольших региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, которые получат дополнительную финансовую поддержку.

Все учебные заведения разделили на две группы. В первой оказались 8 учебных заведений, в том числе, НГТУ. Эти вузы получат софинансирование на федеральном и региональном уровнях.

Во второй категории оказались 14 учебных заведений, которые получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации — только из региональных бюджетов.

Кроме новосибирского вуза в топ-8 заведений вошли Владимирский, Тульский, Череповецкий и Ярославский госуниверситеты, технический университет Нижнего Новгорода, Мурманский арктический госуниверситет и Сибирский медицинский университет Минздрава.

В 2016 году победителями конкурса стали 11 учебных заведений.