В ДВФУ международная группа ученых будет работать над лекарством от рака

— Мы были потрясены имеющейся в ДВФУ научно-исследовательской базой, и думаем, что нашли подходящего партнера для сотрудничества в этой области. Кроме того, мы готовы к трансферу технологий, ноу-хау, подготовке специалистов, сотрудничеству в области образования, — рассказал о намерениях президент и генеральный директор компании в России и СНГ Юрген Кениг.

Немецкая компания уже обратила внимание на то, что в Школе биомедицины ДВФУ идут объемные исследования по разработке и открытию новых молекул, которые должны лечь в основу лекарств от онкологических заболеваний.

— Мы со своей стороны готовы предложить полную поддержку программам университета в области разработки новых препаратов, — заявил представитель руководства компании Хайнц Шмидт.

Как отметил проректор по медицинским вопросам — директор Школы биомедицины ДВФУ, доктор биологических наук Юрий Хотимченко, фактически международное сотрудничество ученых уже началось. Так, в сентябре минувшего года в ДВФУ прошли занятия для студентов и сотрудников отделений РАН, где слушателей, по сути, обучали новым биомедицинским технологиям. Проводили их в том числе и немецкие специалисты. Дальнейшее сотрудничество подразумевает разработку нескольких лекарственных молекул для лечения злокачественных опухолей.

Кроме того, в последние несколько лет Школа биомедицины работала по госпрограмме «Фарма-2020», поддерживающей фармацевтическую и медицинскую отрасли. В частности, вела доклинические исследования фармакологической активности молекулы, которая может стать прообразом будущего лекарственного препарата для лечения болезни Альцгеймера.

— Также у нас есть опыт взаимодействия с университетом в Сан Диего (США), где находится крупный центр изучения синдрома Дауна. И у ученых оттуда есть экспериментальные модели. Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна на самом деле очень близки, и перед нами поставлена задача найти лекарственные препараты для коррекции когнитивных нарушений при нейродегенеративных заболеваниях. Возможно, это станет еще одним направлением взаимодействия, — сказал Юрий Хотимченко.