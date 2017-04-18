В Прикамье займутся разработкой препаратов для лечения иммунодефицита

Именно эти обстоятельства и подвигли участников Пермского фармацевтического кластера, объединяющего более десятка крупных промышленных предприятий химической отрасли, а также прикамские вузы, подготовить проект создания аналогичных препаратов.

По словам начальника отдела промышленности краевого минпрома Павла Иванова, выделенные к качестве госсубсидии средства будут направлены на научные исследования, которые проведут в Пермской фармакадемии. В дальнейшем результаты исследований позволят наладить массовый выпуск препарата для терапии ВИЧ-инфекции на производственных мощностях компании «Медисорб», одного из основных участников регионального фармацевтического кластера.

— Программа посвящена глубокому импортозамещению, ведь перед учеными стоит задача разработать технологический процесс производства не только готового лекарственного препарата, но и его исходных химических компонентов — фармацевтической субстанции, — отметил Павел Иванов. — В итоге планируется создать абсолютно полный производственный цикл, где все исходные материалы будут синтезированы собственными силами. Это позволит существенно снизить себестоимость продукции и полностью отказаться от зарубежных аналогов.

Научные исследования, говорит ректора фармакадемии Алексей Турышев, пройдут на базе вуза, ведь в его структуре сегодня имеется ряд современных лабораторий, позволяющих проводить как синтез, так и анализ различных веществ. Специально для работы над данным проектом будет открыта новая лаборатория, оснащенная передовым оборудованием для получения лекарственной субстанции высокой степени чистоты. Исследовательский проект рассчитан на три года, в настоящее время ведутся согласования и оформление необходимой документации.

Стоит отметить, что субсидия Министерства образования и науки РФ в размере 95 миллионов рублей — это только половина затрат в рамках глобального проекта создания нового производства. Аналогичную (или даже большую) сумму, по условиям государственного контракта, инвестирует в собственные мощности «Медисорб». На эти средства будет приобретено оборудование для выпуска нового лекарственного препарата. Главный целевой показатель программы, в которой активное участие принимает государство, — это функционирующее производство, способное реализовывать проекты в сфере импортозамещения.

Напомним, что в прошлом году Пермский фармацевтический кластер, согласно приказу главы Министерства промышленного развития РФ Дениса Мантурова, был включен в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций. Это позволило производственникам и ученым Прикамья рассчитывать на государственную помощь. Всего в кластер входит 18 организаций-участников, 10 из них — промышленные предприятия фармацевтической отрасли.

Справка «РГ»

Конкурс высокотехнологичных производств проводится в целях развития кооперации научных учреждений с промышленными предприятиями. В его рамках предусмотрена возможность выделения субсидий в размере до 100 миллионов рублей в год. Целью государственной поддержки является стимулирование использования предприятиями индустрии потенциала российских вузов и научных учреждений для создания наукоемких производств.