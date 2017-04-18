В Омской области зарегистрировано 18 случаев укусов клещей

По состоянию на 17. 04. 2017 года на территории Омской области зарегистрировано 18 случаев укусов клещами, в том числе девять случаев на территории города Омска.

В прошлом году (по состоянию на 17.04.2016 года) в области было зарегистрировано 118 укусов. Об этом пишется на сайте Роспотребнадзора. Случаи заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрированы. Также управлением Роспотребнадзора по Омской области направлены служебные письма в адрес глав муниципальных районов, территории которых являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту, в том числе и в адрес мэра города Омска.

Напоминают специалисты, что после укуса необходимо в течение трёх недель наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае отклонений — обращаться за медицинской помощью.