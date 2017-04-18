В Омской области зарегистрировано 18 случаев укусов клещей
Роспотребнадзор предупреждает омичей об опасности укусов клещей.
Роспотребнадзор предупреждает омичей об опасности укусов клещей.
По состоянию на 17. 04. 2017 года на территории Омской области зарегистрировано 18 случаев укусов клещами, в том числе девять случаев на территории города Омска.
В прошлом году (по состоянию на
Напоминают специалисты, что после укуса необходимо в течение трёх недель наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае отклонений — обращаться за медицинской помощью.