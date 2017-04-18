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13:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Молоко с превышением антибиотиков не допустили к продаже в Иркутске

В Иркутске нашли партию сухого молока с антибиотиком. Концентрация была такой, что угрожала здоровью людей. Эта партия сухого молока на прилавки, к счастью, не попадёт. Продукт оказался с сюрпризом.

— В молочной продукции, а именно в молоке сухом, установлено превышение предельно допустимых антибиотиков тетрациклиновой группы. Это окситетрациклин и тетрациклин, — говорит заведующая отделом токсикологии и биохимии ФБГУ Иркутской МВЛ Ольга Жилкина.

Нормы на антибиотики в этом молоке оказались превышены в три раза. На проверку в межобластную ветлабораторию его принёс добросовестный предприниматель, который решил товар перед продажей сертифицировать. Между тем, в последние годы эта процедура обязательной быть перестала. В десятках частных фирм за несколько тысяч рублей без многоступенчатых анализов можно получить декларацию соответствия. Она и станет входным билетом товара на рынок.

— Несоответствие по остаточному количеству антибиотиков в прошлом году было в 41-й пробе. В том числе 12 проб молочной продукции. Плюс в двух пробах мяса птицы были обнаружены гормональные препараты, — говорит руководитель испытательного центра ФБГУ Иркутской МВЛ Ирина Шупленцова.

Животные, как и люди, болеют. Их, так же, как нас, лечат антибиотиками. Кстати, чаще всего — именно тетрациклином. Кроме того, производители нередко используют его в качестве консерванта.

Однако при нарушении норм и правил и лекарство становится отравой. Дисбактериоз — наименьшее из зол при бесконтрольном употреблении антибиотиков, в том числе в продуктах питания.

— Хроническое злоупотребление также не совсем хорошо действует на печень. У детей антибиотики тетрациклинового ряда могут, скажем так, вызывать поражение зубов, то есть нарушается их формирование, нарушается рост, и костей, — говорит главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Иркутской области Алексей Третьяков.

На уральском предприятии, откуда пришло в наш регион молоко с антибиотиками, местный Роспотребнадзор проведёт проверку. А потребителям вновь остаётся надеяться только на себя и требовать при покупке сертификат соответствия.

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