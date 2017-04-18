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11:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровским дачникам окажут материальную помощь при проезде на участки

Это касается жителей города, которые будут добираться до своих усадеб как на водном транспорте, так и на автобусах.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Администрация Хабаровска будет оказывать адресную материальную помощь при проезде дачников на свои участки. Помощь коснется жителей краевой столицы, которые будут добираться до своих огородов как на водном транспорте, так и на автобусах, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Специалисты управления транспорта городской администрации на заседании комитета Хабаровской городской думы сообщили, что помощь для дачников, добирающихся на автобусах, будет оказываться в период с 1 мая по 31 октября в размере разницы между стоимостью проезда в городском пассажирском автомобильном транспорте и тарифом на проезд в пригородном автомобильном транспорте, но не более чем на 16 разовых поездок в месяц.

На речном транспорте льготники смогут вернуть затраты в размере 50% от потраченных на проезд денег. Но под возврат попадает также не более 16 поездок.

Право на получение мер социальной поддержки имеют малоимущие граждане, имеющие в собственности или в пользовании садово-огородные участки, а также малоимущие члены их семей. То есть дачники, которые ездят весь сезон на свои участки, должны сохранять все билеты и затем они смогут вернуть часть потраченных денег.

Для получения материальной помощи нужно обращаться в отделы социальной работы с населением комитетов по управлению районами по месту жительства. Кроме этого, для льготников правительством Хабаровского края введен дополнительный механизм компенсации расходов за проезд на дачи.

Перевозка пассажиров сезонным пригородным автомобильным транспортом начнется 1 мая. Автобусы будут ходить по 12 маршрутам: в будние дни — по 123 рейса, в выходные — 191 рейс. Стоимость проезда устанавливается комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края и составляет 1,96 руб. за 1 километр пути (минимальный тариф на маршруте № 116 — 22 рубля, максимальный на 117 автобусе — 79,50 руб.).

Что касается речных перевозок, то речные трамвайчики будут курсировать по трем городским маршрутам. Расписание судов планируют оставить на уровне 2016 года. Стоимость проезда также устанавливается комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края и станет известна не позднее 3 декады этого месяца. Навигация должна начаться 29 апреля.

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