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12:00 (мск), источник: VN.ru

Чиновница стала самой красивой девушкой Искитима

Самой красивой девушкой Искитима Новосибирской области стала Ольга Кочеткова, чиновница управления экономического развития промышленности и торговли администрации Искитимского района. Девушка рассказала, что было самым трудным в конкурсе, почему она не подходит под стандарты конкурсов красоты, и как во время исполнения восточного танца у нее расстегнулся бюстгальтер.

Источник: Ольга Кочеткова

«В гонку за главный приз в финале конкурса “Краса Искитимского района” вступили семь очаровательных местных жительниц, которые смогли блеснуть не только внешней красотой, но и своими самыми разнообразными талантами», — рассказали VN.ru в администрации Искитимского района.

13 претенденток на участие в финале были определены на отборочном этапе. Из них только семь должны были дойти до главной борьбы за корону первой красавицы. Имена этих конкурсанток определились после проведения смс- и интернет-голосования.

В творческом конкурсе участницы пели и танцевали, в кулинарном — разжигали аппетит жюри блинами и тортами, в интеллектуальном — поражали знаниями о родном крае, а в дефиле — демонстрировали умение держаться на сцене.

И только после всех этих испытаний члены конкурсной комиссии смогли определить красу Искитиского района. Хотя, по их собственному признанию, далось им это решение нелегко. Ольга Кочеткова набрала больше всех баллов и победила. Теперь ей принадлежит корона главной красавицы Искитимского района.

Поздравив девушку с победой, корреспондент VN.ru поинтересовалась, что было самым трудным в конкурсе.

Рост Ольги — 160 сантиметров, но это не помешало ей стать лучшей.

Как оказалось, самым трудным было только справиться с волнением, ничего не забыть, не убежать со сцены.

Случались и казусы. «Во время моего творческого номера, я исполняла восточный танец, у меня расстегнулся лифчик, но я вовремя сориентировалась, и быстро его застегнула», — рассказала Ольга.

Подарили победительнице конкурса денежный сертификат, покрывало и много цветов.

Каждой участнице было выдано по 15 билетов для зрителей, и эти места заняли самые преданные болельщики — родственники и близкие друзья.

Для Ольги Кочетковой участие в подобном конкурсе — первое. И не потому, что не было желания. «Везде нужны девушки с ростом от 170 см, а я девушка невысокого роста, рост у меня 160 см. В этом конкурсе не было таких ограничений», — пояснила девушка.

По словам Ольги, победа в конкурсе красоты никак не повлияла на ее повседневную жизнь, «конкурс был не настолько масштабный, чтобы на улице узнавали».

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