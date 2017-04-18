Чиновница стала самой красивой девушкой Искитима

«В гонку за главный приз в финале конкурса “Краса Искитимского района” вступили семь очаровательных местных жительниц, которые смогли блеснуть не только внешней красотой, но и своими самыми разнообразными талантами», — рассказали VN.ru в администрации Искитимского района.
13 претенденток на участие в финале были определены на отборочном этапе. Из них только семь должны были дойти до главной борьбы за корону первой красавицы. Имена этих конкурсанток определились после проведения смс- и интернет-голосования.
В творческом конкурсе участницы пели и танцевали, в кулинарном — разжигали аппетит жюри блинами и тортами, в интеллектуальном — поражали знаниями о родном крае, а в дефиле — демонстрировали умение держаться на сцене.
И только после всех этих испытаний члены конкурсной комиссии смогли определить красу Искитиского района. Хотя, по их собственному признанию, далось им это решение нелегко. Ольга Кочеткова набрала больше всех баллов и победила. Теперь ей принадлежит корона главной красавицы Искитимского района.
Поздравив девушку с победой, корреспондент VN.ru поинтересовалась, что было самым трудным в конкурсе.
Рост Ольги — 160 сантиметров, но это не помешало ей стать лучшей.
Как оказалось, самым трудным было только справиться с волнением, ничего не забыть, не убежать со сцены.
Случались и казусы. «Во время моего творческого номера, я исполняла восточный танец, у меня расстегнулся лифчик, но я вовремя сориентировалась, и быстро его застегнула», — рассказала Ольга.
Подарили победительнице конкурса денежный сертификат, покрывало и много цветов.
Каждой участнице было выдано по 15 билетов для зрителей, и эти места заняли самые преданные болельщики — родственники и близкие друзья.
Для Ольги Кочетковой участие в подобном конкурсе — первое. И не потому, что не было желания. «Везде нужны девушки с ростом от 170 см, а я девушка невысокого роста, рост у меня 160 см. В этом конкурсе не было таких ограничений», — пояснила девушка.
По словам Ольги, победа в конкурсе красоты никак не повлияла на ее повседневную жизнь, «конкурс был не настолько масштабный, чтобы на улице узнавали».