Чиновница стала самой красивой девушкой Искитима

Источник: Ольга Кочеткова

«В гонку за главный приз в финале конкурса “Краса Искитимского района” вступили семь очаровательных местных жительниц, которые смогли блеснуть не только внешней красотой, но и своими самыми разнообразными талантами», — рассказали VN.ru в администрации Искитимского района. 13 претенденток на участие в финале были определены на отборочном этапе. Из них только семь должны были дойти до главной борьбы за корону первой красавицы. Имена этих конкурсанток определились после проведения смс- и интернет-голосования.

В творческом конкурсе участницы пели и танцевали, в кулинарном — разжигали аппетит жюри блинами и тортами, в интеллектуальном — поражали знаниями о родном крае, а в дефиле — демонстрировали умение держаться на сцене. И только после всех этих испытаний члены конкурсной комиссии смогли определить красу Искитиского района. Хотя, по их собственному признанию, далось им это решение нелегко. Ольга Кочеткова набрала больше всех баллов и победила. Теперь ей принадлежит корона главной красавицы Искитимского района. Поздравив девушку с победой, корреспондент VN.ru поинтересовалась, что было самым трудным в конкурсе. Рост Ольги — 160 сантиметров, но это не помешало ей стать лучшей.