В Пермском зоопарке пополнение

Поголовье капибар Пермского зоопарка за неделю увеличилась в два раза. Как сообщается на сайте зоопарка, две самки дали потомство — шесть детенышей.

Капибары — это самые крупные на планете грызуны. Они родом из Южной Америки. Их нелегко содержать в наших холодных краях, поэтому они имеются только в семи российских зоопарках.

«Для обеих наших самок это не первое потомство, Самка Зденка родила двоих капибарят 8 апреля, а самка Петра — 13 апреля четырех. Малыши сосут обеих самок», — рассказали в зоопарке.