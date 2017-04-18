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12:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском зоопарке пополнение

За неделю родились шесть копибар.

Поголовье капибар Пермского зоопарка за неделю увеличилась в два раза. Как сообщается на сайте зоопарка, две самки дали потомство — шесть детенышей.

Капибары — это самые крупные на планете грызуны. Они родом из Южной Америки. Их нелегко содержать в наших холодных краях, поэтому они имеются только в семи российских зоопарках.

«Для обеих наших самок это не первое потомство, Самка Зденка родила двоих капибарят 8 апреля, а самка Петра — 13 апреля четырех. Малыши сосут обеих самок», — рассказали в зоопарке.

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