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13:02 (мск), источник: Newslab.ru

Летом в Красноярске благоустроят дворы 204 многоквартирных домов

В Красноярске утвердили список дворов, которые планируют благоустроить в 2017 году по программе «Формирование современной городской среды». Внешний облик этим летом изменят дворовые территории возле 204 домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Интерес к программе благоустройства проявили почти 2 тысячи красноярских домов. Однако общее собрание жителей состоялось не везде. В итоге на конкурс свои заявки подали 406 домов. Все документы от красноярцев проанализировали, и на очередном заседании общественной комиссии по развитию городской среды главе города Эдхаму Акбулатову и участникам совещания представили информацию по каждому дому.

«В процессе деятельности нашей рабочей группы мы выверяли баллы на их соответствие техническим, организационным критериям. Безусловно, самый интересный критерий — это как раз участие активных жителей в жизни дома. Шкала баллов позволяет присвоить от 0 до 10. Мы обратили внимание, что в некоторых районах все дома заработали по 10 баллов, какие-то районы ранжировали от 3−4 и до 10. При этом мы посмотрели, какую деятельность осуществляют жители того или иного дома и пытались соотнести их с количеством баллов, которые дома получали. Если в описании деятельности отмечено, чем дом прославился, например, участие в конкурсе “Самый благоустроенный район”, мы таким домам, где явно видно участие жителей — присваивали максимальное количество баллов», — рассказал депутат красноярского Горсовета Виталий Дроздов.

По итогам обсуждения комиссия единогласно утвердила список дворов, которые будут благоустроены в текущем году. На преображение внешнего облика дворовых территорий в 204 многоквартирных домах направят более 330 млн рублей из бюджетов всех уровней. Глава Красноярска подчеркнул:

«Необходимо рационально распорядиться средствами, чтобы как можно больше красноярцев смогли обустроить свои дворы. Экономия, которая сложится в результате торгов, должна быть направлена на благоустройство дворовых территорий, которые также подавали заявку на участие в конкурсе в этом году, но не вошли в утвержденный список по объективным причинам».

Таким образом, дома, которые не вошли в список утвержденных для благоустройства, определены комиссией как резервные. В случае экономии средств на торгах заявки от 11 домов будут включены в порядке очереди в проект благоустройства на 2017 год. Остальные заявления жильцов автоматически внесут в перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018 и 2019 годах.

Следующим шагом в реализации программы по обустройству дворовых территорий станет заключение соглашений между районными администрациями и управляющими компаниями. Затем УК должны будут открыть специализированные счета, совместно с конкурсной комиссией объявить торги на проведение благоустроительных работ. В срок до 1 июня 2017 года выбор подрядных организаций должен быть завершен.

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