Черемхово пообещали дополнительные подарки к 100-летию

В первую очередь депутаты побывали на центральной площади, где установлен памятник В. И. Ленину, сообщает пресс-служба ЗС. Именно здесь проходят все городские мероприятия, приуроченные к торжественным датам, это и любимое место отдыха горожан. К юбилею площадь планируется полностью отремонтировать, провести укрепление фундамента памятника. Средства из областного и федерального бюджетов выделены, равно как на частичный ремонт дома культуры «Горняк» и улицы Ленина. Вместе с площадью эти объекты представляют единый городской ансамбль. Осмотрев территорию, Сергей Брилка пришёл к выводу — фронт работ нужно постараться расширить. «Логичным было бы привести в порядок еще и улицу Ференца Патоки, которая проходит перпендикулярно улице Ленина и огибает площадь. Тогда центр Черемхово, если его сделать в один год, заиграет по-новому. Эту задачу совместно с мэром города мы должны решить», — подчеркнул Сергей Брилка.

В перечень объектов к юбилею вошёл и дом культуры «Шахтёр», здесь планируется отремонтировать концертный зал, где, по словам директора ДК, проходят не только городские мероприятия. Зал используют для своих праздников ближайшие школы и местный национально-культурный центр. Особое внимание было уделено ДК им. Горького — он пока вне планов на ремонт. И это упущение, уверен спикер. Построенный в 1953 году, ДК запоминается своим архитектурным решением — колоннами, лепниной, украшенным росписью фойе. Сегодня зданию требуется капремонт. «В этом районе города была одна из первых шахт, и дом культуры им. Горького здесь появился неслучайно. Нам нужно сохранить этот объект, — отметил спикер. — Сейчас в плохом состоянии фасад, кровля и инженерные сети, ветхие окна и входные группы. Их ремонт — это первое и необходимое, что нужно сделать, чтобы потом проводить ремонтные работы внутри. Наша задача — при корректировке областного бюджета в июне 2017 года рассмотреть возможность выделения финансирования на этот дом культуры». ДК востребован, здесь занимается больше 20 творческих коллективов и студий. Во время визита спикера в одном из залов шла репетиция танцевального номера ко Дню Победы, в другом — занималась спортивная секция.

В беседе с мэром Черемхово Вадимом Семеновым Сергей Брилка акцентировал внимание на необходимости скорейшего проведения конкурсных процедур по всем заявкам, чтобы успеть провести все работы в активный строительный сезон. Помимо центра города и объектов культуры, планируется также возвести новую подпорную стенку на местном открытом стадионе.

Ещё один вопрос, который рассматривался в ходе визита, касался наполнения местного бюджета. По итогам обсуждения Сергей Брилка отметил: «Нам нужно произвести изменения в межбюджетных отношениях с учетом того, что сегодня в городе сложилась непростая ситуация с собственными доходами. И выстроенные межбюджетные отношения должны помочь Черемхово не просто встретить юбилей, но и нормально идти вперед — в 101, 102 год и далее».