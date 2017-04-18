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12:08 (мск), источник: Nakanune.ru

ГИБДД отменила штраф екатеринбуржцу за превышение скорости машиной, которую вёз автовоз

Свердловская Госавтоинспекция отменила штраф бывшему директору по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Дмитрию Тюхтину за превышение скорости машиной, которую вёз автовоз. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

«Систему определяет не наличие ошибок, а то, как она на них реагирует. Система ГИБДД в моем случае на ошибку отреагировала образцово. Быстро и по делу», — отметил Тюхтин, опубликовав ответ ГИБДД на свое обращение.

Согласно документу, по результатам рассмотрения обращения екатеринбуржца правоохранители пришли к выводу, что постановление об административном правонарушении в отношении него было вынесено ошибочно — «по причине некорректной работы программного обеспечения».

Постановление по делу об административном правонарушении в настоящее время прекращено, по факту случившегося проводится проверка.

Кроме того, в ГИБДД принесли екатеринбуржцу извинения.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Тюхтин получил штраф за превышение скорости, при этом, сам он в момент, когда автомобиль попал на камеру фотофиксации, летел в самолете в Москву, а машину в столицу вез автовоз где-то в Рязанской области. Кроме того, на фото, которую екатеринбуржцу прислала ГИБДД было видно ограждение автовоза.

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