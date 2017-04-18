ГИБДД отменила штраф екатеринбуржцу за превышение скорости машиной, которую вёз автовоз

«Систему определяет не наличие ошибок, а то, как она на них реагирует. Система ГИБДД в моем случае на ошибку отреагировала образцово. Быстро и по делу», — отметил Тюхтин, опубликовав ответ ГИБДД на свое обращение.

Согласно документу, по результатам рассмотрения обращения екатеринбуржца правоохранители пришли к выводу, что постановление об административном правонарушении в отношении него было вынесено ошибочно — «по причине некорректной работы программного обеспечения».

Постановление по делу об административном правонарушении в настоящее время прекращено, по факту случившегося проводится проверка.

Кроме того, в ГИБДД принесли екатеринбуржцу извинения.