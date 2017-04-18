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12:10 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области клещи укусили 14 жителей

Сезон клещевого энцефалита начался в Новосибирской области.

К 14 апреля за текущий год клещи укусили 14 человек. Этот показатель меньше прошлогоднего на 87%.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 6 человек или 42,9% от пострадавших.

«Для проведения детской серопрофилактики в Новосибирске имеется 2249 доз противоклещевого иммуноглобулина, а в районах области — 4934 доз,» — сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

Пока случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировали. За отчетную неделю привили 17053 человек, из них 6159 дети.

Самым надёжным методом профилактики считают вакцинацию, которые проводятся круглый год. Кроме этого, необходимо носить специальную одежду, применять современные акарицидные средства для обработки снаряжения и верхней одежды.

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