Под Уфой будут собирать лампы и градусники

20 апреля по пригороду Уфы будет курсировать специальный автомобиль, собирающий опасные отходы.

Так называемый «эко-автомобиль» сам приедет в поселки, которые находятся в Уфимском районе республики. 20 апреля, в четверг, машина заедет в три крупных поселка. В Таптыково сбор пройдет в 11:00, в Зубово в 13:00, а в Ольховом в 15:00.

Жители смогут сдать ртутьсодержащие лампы и градусники прямо водителю автомобиля. После опасные отходы утилизируют специальным путем. Для всех жителей сел акция абсолютно бесплатная.