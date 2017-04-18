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12:14 (мск), источник: РИА Крым

Жизни керченского медика «скорой», на которого напали с ножом, ничего не угрожает

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). Санитар «скорой помощи» из Керчи, на которого напали с ножом на выезде, находится в состоянии средней тяжести и его жизни сейчас ничего не угрожает. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Николай Деркач.

Источник: РИА "Новости"

«Санитар в состоянии средней тяжести. Состояние стабильное, он уже прооперирован. Угрозы жизни нет. Удары ножом пришлись в спину, в район грудной клетки, поясницы и бедра», — сообщил Николай Деркач.

По словам замминистра здравоохранения, второму медику из бригады удалось самостоятельно нейтрализовать нападавшего.

«В бригаде было два мужчины — санитар и фельдшер. Фельдшер после нападения смог обезвредить гражданина и вызвать полицию», — пояснил Николай Деркач.

Нападавший был постоянно в поле зрения медработников, поскольку находится на учете в психиатрической больнице.

«Гражданин стоит на учете в психиатрической больнице. Его госпитализировали с диагнозом “токсическое отравление”. Его жизни также ничего не угрожает, он в психоневрологическим диспансере», — подытожил Николай Деркач.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 16 апреля 28-летний житель Керчи напал с ножом на бригаду медиков, которые приехали к нему на вызов из-за попытки им совершить суицид.

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