Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Что такое умный дом?
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй
«Лестер» — «Атлетико»: «лисам» охота в полуфинал ЛЧ
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
"Либо пряником, либо кнутом": Лавров о словах беглого генерала
Беженцы из КНДР хлынут в РФ, если начнется война
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
16Мир встретил Пасху
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже появился первый «светящийся переход»

Теперь пешеходов, которые засмотрятся в телефон при переходе дороги, будут предупреждать светящие плитки.

14 небольших пластиковых кирпичиков вмонтировали в тротуар на проспекте Революции рядом с Домом офицеров.

Этот участок — один из наиболее опасных в городе, до установки нового светофора там часто происходили смертельные аварии с участием пешеходов. Теперь, как только на светофоре загорается красный свет, плитки тоже светятся красным. А затем сменяются на зелёный. Правда, днём они еле различимы. Зато хорошо заметны ночью.

Их установили по инициативе управления транспорта. Причём, потраченные средства — не бюджетные, а выделены спонсором. В ближайшее время чиновники оценят, насколько такой проект эффективен. И, возможно, светящиеся плитки появятся на других городских светофорах.

Владимир Анисимов, руководитель управления транспорта г. Воронежа:

«Это некий психологический дополнительный барьер человеку, который, может быть, чуть отвлечён, смотрит под ноги, на телефон. Он некую прерывистую линию видит подсвеченную у себя под ногами. Мы считаем, что такие пешеходные переходы должны заместить все недоработанные пешеходные переходы в Воронеже — это светофорный объект, некая подсветка либо сверху, либо снизу».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В Храме Гроба Господня творятся необъяснимые вещи
70-летний миллионер тестирует невест жесткими методами
В Храме Гроба Господня творятся необъяснимые вещи
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
Нобелевские лауреаты осудили предвыборную программу Марин Ле Пен
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь