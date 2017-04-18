В Воронеже появился первый «светящийся переход»

14 небольших пластиковых кирпичиков вмонтировали в тротуар на проспекте Революции рядом с Домом офицеров.

Этот участок — один из наиболее опасных в городе, до установки нового светофора там часто происходили смертельные аварии с участием пешеходов. Теперь, как только на светофоре загорается красный свет, плитки тоже светятся красным. А затем сменяются на зелёный. Правда, днём они еле различимы. Зато хорошо заметны ночью.

Их установили по инициативе управления транспорта. Причём, потраченные средства — не бюджетные, а выделены спонсором. В ближайшее время чиновники оценят, насколько такой проект эффективен. И, возможно, светящиеся плитки появятся на других городских светофорах.

Владимир Анисимов, руководитель управления транспорта г. Воронежа:

«Это некий психологический дополнительный барьер человеку, который, может быть, чуть отвлечён, смотрит под ноги, на телефон. Он некую прерывистую линию видит подсвеченную у себя под ногами. Мы считаем, что такие пешеходные переходы должны заместить все недоработанные пешеходные переходы в Воронеже — это светофорный объект, некая подсветка либо сверху, либо снизу».