Спасатели предупредили о сильном мокром снеге в Воронежской области

Главное управление МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредило о сильном мокром снеге в Воронеже и области с 18:00 вторника, 18 апреля. Непогода ожидается в течение суток. Порывы северо-восточного ветра достигнут 20 м/сек.

Спасатели посоветовали жителям ограничить выход на улицу. Во время сильного ветра нельзя стоять под линиями электропередач, подходить к оборвавшимся проводам. Укрыться лучше в подъезде или подземном переходе. Автомобилистам порекомендовали перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды и при гололеде быть особенно аккуратными на дороге.

В случае ЧП следует звонить по телефонам 101, 112 или 277−99−00.