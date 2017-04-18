Велоночь пройдет в Воронеже 27 мая
Организаторы сократят дистанцию пробега.
Организаторы сократят дистанцию пробега.
Ежегодная акция «Велоночь» пройдет в Воронеже 27 мая. Организаторы решили изменить формат акции — в частности, сократить дистанцию велопробега, сообщила
Массовый заезд станет лишь одним из событий Велоночи, сообщил основатель движения «ВелоВоронеж» Игорь Титов. Окончательную концепцию мероприятия организаторы представят после получения всех разрешений.
Впервые велопробег состоялся в 2012 году. Участники собрались на площадке у спорткомплекса «Юбилейный» и проехали колонной по центральным улицам Правого и Левого берегов Воронежа. В это время в радиостудии краеведы рассказывали историю тех мест, мимо которых проходил велопробег. В первый год в акции поучаствовали 150 велосипедистов, в 2016 году число участников достигло 8 тыс. человек.