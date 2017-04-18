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12:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Велоночь пройдет в Воронеже 27 мая

Организаторы сократят дистанцию пробега.

Ежегодная акция «Велоночь» пройдет в Воронеже 27 мая. Организаторы решили изменить формат акции — в частности, сократить дистанцию велопробега, сообщила пресс-секретарь проекта во вторник, 18 апреля.

Массовый заезд станет лишь одним из событий Велоночи, сообщил основатель движения «ВелоВоронеж» Игорь Титов. Окончательную концепцию мероприятия организаторы представят после получения всех разрешений.

Впервые велопробег состоялся в 2012 году. Участники собрались на площадке у спорткомплекса «Юбилейный» и проехали колонной по центральным улицам Правого и Левого берегов Воронежа. В это время в радиостудии краеведы рассказывали историю тех мест, мимо которых проходил велопробег. В первый год в акции поучаствовали 150 велосипедистов, в 2016 году число участников достигло 8 тыс. человек.

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