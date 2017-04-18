На Жигулевской ГЭС началось весеннее половодье

До 20 апреля 2017 года Жигулевская ГЭС будет работать со сбросными расходами до 10 000−10 500 м3/с.

«Увеличение приточности скорректировало сроки открытия затворов на водосливной плотине гидроузла, — комментирует директор филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов. — В этом году начало холостого сброса весенних вод Куйбышевского водохранилища придется на двадцатые числа апреля. Все подготовительные мероприятия к паводку мы ведем в строгом соответствии с графиком, станция готова обеспечить безаварийную работу в период «большой воды».

О начале паводка и открытии водосливной плотины Жигулевской ГЭС население будет оповещено через средства массовой информации и локальную систему оповещения. По данным на 18 апреля 2017 года уровни водохранилищ ГЭС РусГидро находятся на следующих отметках.

В пресс-службе Русгидро сообщают, что работа всех ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов. Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, Росстроем, ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей и задач, стоящих перед этими ведомствами.