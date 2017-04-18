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13:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

Две остановки общественного транспорта сменят названия в Челябинске

Переименования произойдут на проспекте Ленина.

Остановки общественного транспорта «ТРК «Горки» и «Агроинженерная академия» сменят названия. Соответствующее распоряжение подписал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Остановка на пересечении проспекта Ленина с улицей Артиллерийской в сторону Комсомольской площади теперь будет называться «Музей ЧТЗ», а в сторону центра — «Гранд-отель «Видгоф». На пересечении Проспекта Ленина с улицей Энгельса все остановочные пункты получат название «Агроуниверситет».

Напомним, ранее изменения произошли с остановками троллейбусов на маршрутах № 7, 14 и 15: электротранспорт стал останавливаться на пересечении улиц Румянцева и Богдана Хмельницкого.

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