Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Киев готовит закон, который признает Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
15:57 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре сезон фонтанов стартует 28 апреля

В Краснодаре 28 и 29 апреля состоится торжественный запуск главных городских фонтанов, в честь этого для горожан утроят концертные программы.

Источник: ЮГА.ру

«Уже несколько лет подряд это мероприятие становится значимым городским событием, сопровождается большой культурной программой. Поэтому праздник открытия фонтанов традиционно вошел в число самых любимых горожанами», — отметили в городском управлении культуры.

Всего в Краснодаре запустят 11 городских фонтанов: в Чистяковской роще, на Театральной площади, в сквере Дружбы народов, перед Законодательным собранием Краснодарского края, в Городском саду, перед Домом книги на улице Красной, на бульваре Платановом, в сквере имени Жукова, на улице Красной перед Александровской аркой, в сквере Фестивальном и фонтан «Аврора» на Александровском бульваре.

Фонтаны на Театральной площади и у кинотеатра «Аврора» запустят 28 апреля. Концертная программа начнется в 20:00, запуск фонтанов — в 21:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На драмтеатре выступят артисты Нового театра кукол, вокально-хореографический ансамбль «Родник» и кубанский духовой оркестр «Городской романс». Вся концертная программа будет транслироваться на светодиодном экране на здании городской администрации.

На открытии фонтана «Аврора» на Александровском бульваре устроят театрализованный концерт «Источник жизни». Для гостей выступит джазовый оркестр «Старая школа», образцовый хор «Аюшка» исполнит вокальные композиции о Краснодаре. Зрители увидят шоу светомузыкального фонтана и молодежный флешмоб из проекта «Имя Краснодара».

Фонтан в Чистяковской роще заработает 29 апреля в 13:00, концерт начнется на час раньше. На всех остальных фонтанах Краснодара концертные программы начнутся в 17:00, запуск фонтанов — в 18:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Задержанный фигурант дела о теракте в Петербурге признал вину
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент Британии
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь