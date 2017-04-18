В Краснодаре сезон фонтанов стартует 28 апреля

«Уже несколько лет подряд это мероприятие становится значимым городским событием, сопровождается большой культурной программой. Поэтому праздник открытия фонтанов традиционно вошел в число самых любимых горожанами», — отметили в городском управлении культуры.

Всего в Краснодаре запустят 11 городских фонтанов: в Чистяковской роще, на Театральной площади, в сквере Дружбы народов, перед Законодательным собранием Краснодарского края, в Городском саду, перед Домом книги на улице Красной, на бульваре Платановом, в сквере имени Жукова, на улице Красной перед Александровской аркой, в сквере Фестивальном и фонтан «Аврора» на Александровском бульваре.

Фонтаны на Театральной площади и у кинотеатра «Аврора» запустят 28 апреля. Концертная программа начнется в 20:00, запуск фонтанов — в 21:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На драмтеатре выступят артисты Нового театра кукол, вокально-хореографический ансамбль «Родник» и кубанский духовой оркестр «Городской романс». Вся концертная программа будет транслироваться на светодиодном экране на здании городской администрации.

На открытии фонтана «Аврора» на Александровском бульваре устроят театрализованный концерт «Источник жизни». Для гостей выступит джазовый оркестр «Старая школа», образцовый хор «Аюшка» исполнит вокальные композиции о Краснодаре. Зрители увидят шоу светомузыкального фонтана и молодежный флешмоб из проекта «Имя Краснодара».

Фонтан в Чистяковской роще заработает 29 апреля в 13:00, концерт начнется на час раньше. На всех остальных фонтанах Краснодара концертные программы начнутся в 17:00, запуск фонтанов — в 18:00.