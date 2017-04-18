В Самаре состоится областной поэтический чемпионат

20 апреля, в четверг, в 11.00 на базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества (г. Самара, ул. Куйбышева, 151) состоится финал областного поэтического чемпионата.

Учредителями конкурса являются министерство образования и науки Самарской области и областная писательская организация.

Цель чемпионата — выявление, развитие и поддержка юных талантливых авторов, популяризация поэзии как оригинального вида литературного творчества и приобщение школьников к литературному процессу в регионе.

В 2016—2017 учебном году в отборочных турах приняли участие 64 школьные поэтические команды, по итогам вышел сборник стихов участников «Виват, чемпионат!».

13 апреля состоялся полуфинал областного поэтического чемпионата, по итогам которого в финал вышли 6 команд:

«Хорей» (ГБОУ СОШ с. Бобровка м.р. Кинельский Самарской области);

«Второе дыхание» (МБОУ СОШ № 145 г. о. Самара);

«Провинциалы» (ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол м.р. Сергиевский Самарской области);

«Поэты с кометы» (МБОУ СОШ № 166 г. о. Самара);

«Лира» (ГБОУ СОШ № 11 г. Кинель);

«Lumen Aeternum» (МБОУ СОШ № 120 г. о. Самара).

Победители областного поэтического чемпионата будут награждены дипломами министерства образования и науки Самарской области и ценными призами.