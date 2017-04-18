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13:02 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Активистки Femen попытались сорвать выступление Ле Пен

Две полуобнаженные активистки движения Femen попытались прорваться на сцену концертного зала в Париже во время выступления лидера партии «Национальный фронт», кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Источник: "РИА Новости" Украина

Инцидент произошел в понедельник вечером на северо-востоке Парижа.

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Женщина с голым торсом, на котором были нанесены надписи, с букетом в руках ворвалась на сцену. Охрана Нацфронта немедленно увела ее. Чуть позже другая женщина попыталась повторить аналогичную акцию, но ее также увели.

Как сообщает телеканал BFMTV, Ле Пен с иронией отреагировала на акцию феминисток. Она отметила, что действия Femen свидетельствуют о «полном смещении ценностей» и назвала себя «единственной женщиной, которая защищает женщин».

Отмечается, что в это же время снаружи концертного зала проходила манифестация, в которой приняли участие около 400 человек. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.

Активистки движения Femen, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру. Его филиалы появились и в ряде других государств.

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