Активистки Femen попытались сорвать выступление Ле Пен

Женщина с голым торсом, на котором были нанесены надписи, с букетом в руках ворвалась на сцену. Охрана Нацфронта немедленно увела ее. Чуть позже другая женщина попыталась повторить аналогичную акцию, но ее также увели.

Как сообщает телеканал BFMTV, Ле Пен с иронией отреагировала на акцию феминисток. Она отметила, что действия Femen свидетельствуют о «полном смещении ценностей» и назвала себя «единственной женщиной, которая защищает женщин».

Отмечается, что в это же время снаружи концертного зала проходила манифестация, в которой приняли участие около 400 человек. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.