Активистки Femen попытались сорвать выступление Ле Пен

Инцидент произошел в понедельник вечером на северо-востоке Парижа.
Женщина с голым торсом, на котором были нанесены надписи, с букетом в руках ворвалась на сцену. Охрана Нацфронта немедленно увела ее. Чуть позже другая женщина попыталась повторить аналогичную акцию, но ее также увели.
Как сообщает телеканал BFMTV, Ле Пен с иронией отреагировала на акцию феминисток. Она отметила, что действия Femen свидетельствуют о «полном смещении ценностей» и назвала себя «единственной женщиной, которая защищает женщин».
Отмечается, что в это же время снаружи концертного зала проходила манифестация, в которой приняли участие около 400 человек. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.
Активистки движения Femen, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру. Его филиалы появились и в ряде других государств.