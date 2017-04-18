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13:48 (мск), источник: Publika.md

На севере страны минувшей ночью столбики термометров опустились до -3 градусов

В ряде районов на севере страны столбики термометров минувшей ночью опустились ниже нуля.

Источник: Publika.md

В ряде районов на севере страны столбики термометров минувшей ночью опустились ниже нуля. В Бричанах, Каменке, Бельцах, Рыбнице, Бравиче и Кодрах на поверхности почвы зарегистрировали минус три градуса.

В Сороках было минус два градуса на поверхности почвы и минус один в воздухе. С сегодняшнего дня в силу вступил жёлтый код метеоопасности в связи с резким похолоданием и заморозками. Предупреждение действительно до 24 апреля.

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