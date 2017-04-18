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12:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский госуниверситет не получил статус опорного вуза

Итоги конкурса подвели в Минобрнауки.

Министерство образования и науки РФ определило 22-х победителей второго этапа конкурса по получению статуса опорного вуза. Иркутский государственный университет не попал в данный список. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Министерство разделило победителей на две группы. В первую группу попали вузы, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Среди них Владимирский государственный университет им. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет им. Демидова пишет «Коммерсант».

Во второй категории оказались еще 14 университетов, которые получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации только из региональных бюджетов.

В эту группу попали Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты. Победители были отобраны после рассмотрения 80 заявок.

«Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону. Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке», — прокомментировала министра образования и науки России Ольга Васильева.

Вузы-победители в ближайшие три месяца должны представить в министерство пятилетнюю программу развития. Для ее реализации каждый вуз ежегодно будет получать субсидию в течение трех лет. В 2016 году ее размер составлял 200 млн рублей, в этом году сумма будет рассчитываться индивидуально.

Напомним, ИГУ подал официальную заявку в Минобразования на получение статуса опорного вуза 17 марта. Его участие в конкурсе поддержали Иркутский научный центр СО РАН и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Кроме того, в поддержку ИГУ высказались мэр Иркутска Дмитрий Бердников и депутаты Законодательного собрания региона.

В начале апреля ИГУ попал в конкурс. По формальным причинам к конкурсу не допущено 6 из 86-ти участников.

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