«Высокий риск возникновения лесных пожаров»: Рослесхоз рекомендовал Южному Уралу ввести особый противопожарный режим
Оперативный штаб Рослесхоза рекомендует Челябинской области ввести особый противопожарный режим.
Оперативный штаб Рослесхоза рекомендует Челябинской области ввести особый противопожарный режим.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Так, в регионе на 18 апреля ликвидировано 9 пожаров на площади 30 га. Во всех случаях огонь пришел в лес с сопредельных территорий.
«В ближайшие сутки в Челябинской области прогнозируется рост класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды до высокого. В соответствии с долгосрочным прогнозом Федеральной Авиалесоохораны, в течение мая, также в связи с погодными условиями, в регионе ожидается высокий риск возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние параметры», — говорится в сообщении.
В связи с этим региону рекомендуют ввести особый противопожарный режим. «Особый режим предусматривает полный запрет на применение огня на природных территориях и усиление контрольных и профилактических мероприятий по пожарной безопасности на природных территориях со стороны Лесной охраны, территориальных подразделений МЧС, МВД России, муниципальных образований», — подчеркнули в
Также на контроль оперативного штаба Рослесхоза взята ситуация в Курганской, Тюменской и Свердловской областях, где начались самовольные выжигания сухой травы, угрожающие лесному фонду. В мае в Уральском округе ожидается высокий риск возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние параметры.