«Высокий риск возникновения лесных пожаров»: Рослесхоз рекомендовал Южному Уралу ввести особый противопожарный режим

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Так, в регионе на 18 апреля ликвидировано 9 пожаров на площади 30 га. Во всех случаях огонь пришел в лес с сопредельных территорий.

«В ближайшие сутки в Челябинской области прогнозируется рост класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды до высокого. В соответствии с долгосрочным прогнозом Федеральной Авиалесоохораны, в течение мая, также в связи с погодными условиями, в регионе ожидается высокий риск возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние параметры», — говорится в сообщении.

В связи с этим региону рекомендуют ввести особый противопожарный режим. «Особый режим предусматривает полный запрет на применение огня на природных территориях и усиление контрольных и профилактических мероприятий по пожарной безопасности на природных территориях со стороны Лесной охраны, территориальных подразделений МЧС, МВД России, муниципальных образований», — подчеркнули в пресс-службе.

Также на контроль оперативного штаба Рослесхоза взята ситуация в Курганской, Тюменской и Свердловской областях, где начались самовольные выжигания сухой травы, угрожающие лесному фонду. В мае в Уральском округе ожидается высокий риск возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние параметры.