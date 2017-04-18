Из-за ремонта в Новороссийске на 8 часов отключат свет почти во всем городе
Ремонтные работы запланированы на 19 апреля, в связи с чем свет полностью отключат на 155 улицах города.
Ремонтные работы запланированы на 19 апреля, в связи с чем свет полностью отключат на 155 улицах города.
Отключение электричества запланировано на улицах Центрального, Южного и Приморского районов Новороссийска.
Ремонтные бригады «ЮЗЭС» выполнят подвес грозозащитного троса на участке «Кирилловская — Южная» высоковольтной линии 110 кВ для защиты энергосистемы города в период грозового сезона. Работы будут проводиться с 08.00 до 17.00, сообщает «Наша газета».
— Рабочая группа, которая занималась планированием и подготовкой этих работ, проанализировала все