Из-за ремонта в Новороссийске на 8 часов отключат свет почти во всем городе

Отключение электричества запланировано на улицах Центрального, Южного и Приморского районов Новороссийска.

Ремонтные бригады «ЮЗЭС» выполнят подвес грозозащитного троса на участке «Кирилловская — Южная» высоковольтной линии 110 кВ для защиты энергосистемы города в период грозового сезона. Работы будут проводиться с 08.00 до 17.00, сообщает «Наша газета».