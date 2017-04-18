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15:04 (мск), источник: Югополис

Из-за ремонта в Новороссийске на 8 часов отключат свет почти во всем городе

Ремонтные работы запланированы на 19 апреля, в связи с чем свет полностью отключат на 155 улицах города.

Источник: Югополис

Отключение электричества запланировано на улицах Центрального, Южного и Приморского районов Новороссийска.

Ремонтные бригады «ЮЗЭС» выполнят подвес грозозащитного троса на участке «Кирилловская — Южная» высоковольтной линии 110 кВ для защиты энергосистемы города в период грозового сезона. Работы будут проводиться с 08.00 до 17.00, сообщает «Наша газета».

— Рабочая группа, которая занималась планированием и подготовкой этих работ, проанализировала все социально-значимые объекты городской инфраструктуры, в том числе, поликлиники, детские сады, школы, больницы, объекты водоснабжения и водоотведения, попадающие в зону временного ограничения энергоснабжения. Они будут гарантированно обеспечены электроэнергией при помощи резервных источников питания — дизельных электростанций, — прокомментировал замглавы администрации Новороссийска по ЖКХ Александр Служалый.

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