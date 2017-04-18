КемГУ вошел в число опорных ВУЗов РФ
Одним из критериев выбора ВУЗа были высокие показатели трудоустройства выпускников.
Одним из критериев выбора ВУЗа были высокие показатели трудоустройства выпускников.
КемГУ вошел в число опорных ВУЗов по результатам конкурса Минобрнауки РФ.
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Как отметил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов, такое решение Минобрнауки очень важно для Кузбасса, Опорный вуз станет региональным образовательным, исследовательским и инновационным центром.
Проект по созданию опорных ВУЗов направлен на удовлетворение региональных потребностей экономики и рынка труда.