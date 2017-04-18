КемГУ вошел в число опорных ВУЗов РФ

КемГУ вошел в число опорных ВУЗов по результатам конкурса Минобрнауки РФ.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Первый этап конкурса завершился в 2016 году. По его результатам было создано 11 опорных ВУЗов по всей стране. Во втором этапе выявились 22 победителя, в том числе КемГУ.

Как отметил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов, такое решение Минобрнауки очень важно для Кузбасса, Опорный вуз станет региональным образовательным, исследовательским и инновационным центром.

Проект по созданию опорных ВУЗов направлен на удовлетворение региональных потребностей экономики и рынка труда.