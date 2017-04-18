Трамп и пасхальный кролик стали мемом

Источник: Reuters

В понедельник, 17 апреля, американский лидер обратился к толпе в рамках 139-го ежегодного «Катания яиц» — традиционной пасхальной забавы. На балконе с Трампом стояли его супруга Мелания, сын Бэррон и человек в костюме белого кролика. Как пишет Euronews, «ушастый зверь» помогал приглашенным в Белый дом детям, которые участвовали в игре. На Южной лужайке у резиденции президента ребята искали спрятанные пасхальные символы, а потом специальными поварешками пытались докатить их до финишной черты.

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Один из пользователей Twitter написал, что у всех американцев теперь такое же удивленное выражение лица, как у этого кролика в круглых очках.

Некоторые вспомнили фильм «Донни Дарко» 2001 года, в котором одним из персонажей был жуткий кролик. «Мне кажется, что продолжение “Донни Дарко” на самом деле не соответствует духу оригинала», — отметил один из комментаторов.

Другой сообщил, что происходящее напомнило ему картину 2012 года «Голодные игры».

«Срочно: пасхальный кролик может позволить себе очки для коррекции астигматизма, благодаря сохраненной программе Obamacare», — написал еще один юзер, комментируя отказ администрации Трампа от первоначальных планов по отмене государственной программы всеобщего медицинского страхования.

Никто из пользователей в подборке Mirror не обратил внимания на подпись MSNBC: «Трамп и первая леди проводят первое “Катание яиц”», хотя на стоп-кадре виден только Трамп и кролик. Бала еще и такая версия: «Пасхальный кролик был немного шокирован, когда узнал, что он назначен ответственным за нашу политику в отношении Сирии». Кто-то также предположил, что «кролик взял Трампа в заложники и хочет, чтобы тот легализовал морковку».

В Twitter также собрали фото с этим кроликом и предыдущими президентами — Бараком Обамой, Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим. На всех снимках частью костюма кролика был жилет, только при Трампе он пропал.