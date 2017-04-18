Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
СМИ: Меркель сдала Путина британским спецслужбам
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
В школах и детских садах введут новый предмет
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
После победы «Газпрома» экспорту газа из США придет конец – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
На Украине СБУ перепугалась закупки российских автобусов
"Нас бы покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15Роботы в Пальмире
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп и пасхальный кролик стали мемом

Пользователи соцсетей живо отреагировали на выступление президента США Дональда Трампа с балкона Трумэна в Белом доме. Подборку твитов опубликовала The Mirror.

Источник: Reuters

В понедельник, 17 апреля, американский лидер обратился к толпе в рамках 139-го ежегодного «Катания яиц» — традиционной пасхальной забавы. На балконе с Трампом стояли его супруга Мелания, сын Бэррон и человек в костюме белого кролика.

Как пишет Euronews, «ушастый зверь» помогал приглашенным в Белый дом детям, которые участвовали в игре. На Южной лужайке у резиденции президента ребята искали спрятанные пасхальные символы, а потом специальными поварешками пытались докатить их до финишной черты.

Один из пользователей Twitter написал, что у всех американцев теперь такое же удивленное выражение лица, как у этого кролика в круглых очках.

Некоторые вспомнили фильм «Донни Дарко» 2001 года, в котором одним из персонажей был жуткий кролик. «Мне кажется, что продолжение “Донни Дарко” на самом деле не соответствует духу оригинала», — отметил один из комментаторов.

Другой сообщил, что происходящее напомнило ему картину 2012 года «Голодные игры».

«Срочно: пасхальный кролик может позволить себе очки для коррекции астигматизма, благодаря сохраненной программе Obamacare», — написал еще один юзер, комментируя отказ администрации Трампа от первоначальных планов по отмене государственной программы всеобщего медицинского страхования.

Никто из пользователей в подборке Mirror не обратил внимания на подпись MSNBC: «Трамп и первая леди проводят первое “Катание яиц”», хотя на стоп-кадре виден только Трамп и кролик.

Бала еще и такая версия: «Пасхальный кролик был немного шокирован, когда узнал, что он назначен ответственным за нашу политику в отношении Сирии». Кто-то также предположил, что «кролик взял Трампа в заложники и хочет, чтобы тот легализовал морковку».

В Twitter также собрали фото с этим кроликом и предыдущими президентами — Бараком Обамой, Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим. На всех снимках частью костюма кролика был жилет, только при Трампе он пропал.

«Катание яиц» — пасхальная игра, заключающаяся в том, что яйца спускают с небольшой горки, или передвигают по специальным дорожкам или просто по траве. У христиан этот процесс символизирует скатывание камня с Гроба Господня перед воскрешением Христа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев рассказал, что происходит с экономикой России
Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь