Фальшивый ремонт: двоих челябинцев судят за хищение 5 миллионов у детского сада

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры, коммерческому директору ООО «СтройКомплюс» Юрию Ускову и директору по строительству этого же общества Владимиру Шолопову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение.

Усков и Шолопов похитили более 5 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках программы «Капитальное строительство объектов Челябинской области в 2014—2016».

«СтройКомплюс» ремонтировал здание МДОУ «Детский сад № 6» в Каслях по муниципальному контракту этой программы.

Предприниматели составили акты фактически не выполненных работ, а полученные деньги вывели со счетов, принадлежащих общество. Имущество Ускова — три квартиры, общей стоимостью 30 млн рублей и автомобиль Jaguar — арестовано. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Челябинска.

Недавно «ФедералПресс» писал еще об одном случае хищения денежных средств в Челябинске. Строительная компания обманула дольщиков на миллион рублей и до сих пор не сдала объект.