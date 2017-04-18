Фальшивый ремонт: двоих челябинцев судят за хищение 5 миллионов у детского сада
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Уголовное дело двоих челябинцев, похитивших 5 млн рублей при капитальном ремонте детского сада, направлено в суд.
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Уголовное дело двоих челябинцев, похитивших 5 млн рублей при капитальном ремонте детского сада, направлено в суд.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Усков и Шолопов похитили более 5 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках программы «Капитальное строительство объектов Челябинской области в 2014—2016».
«СтройКомплюс» ремонтировал здание МДОУ «Детский сад № 6» в Каслях по муниципальному контракту этой программы.
Предприниматели составили акты фактически не выполненных работ, а полученные деньги вывели со счетов, принадлежащих общество. Имущество Ускова — три квартиры, общей стоимостью 30 млн рублей и автомобиль Jaguar — арестовано. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Челябинска.
Недавно «ФедералПресс» писал еще об одном случае хищения денежных средств в Челябинске. Строительная компания обманула дольщиков на миллион рублей и до сих пор не сдала объект.