Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: Меркель сдала Путина британским спецслужбам
Что такое умный дом?
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
После победы «Газпрома» экспорту газа из США придет конец – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
На Украине СБУ перепугалась закупки российских автобусов
"Нас бы покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15Роботы в Пальмире
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Фальшивый ремонт: двоих челябинцев судят за хищение 5 миллионов у детского сада

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Уголовное дело двоих челябинцев, похитивших 5 млн рублей при капитальном ремонте детского сада, направлено в суд.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры, коммерческому директору ООО «СтройКомплюс» Юрию Ускову и директору по строительству этого же общества Владимиру Шолопову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение.

Усков и Шолопов похитили более 5 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках программы «Капитальное строительство объектов Челябинской области в 2014—2016».

«СтройКомплюс» ремонтировал здание МДОУ «Детский сад № 6» в Каслях по муниципальному контракту этой программы.

Предприниматели составили акты фактически не выполненных работ, а полученные деньги вывели со счетов, принадлежащих общество. Имущество Ускова — три квартиры, общей стоимостью 30 млн рублей и автомобиль Jaguar — арестовано. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Челябинска.

Недавно «ФедералПресс» писал еще об одном случае хищения денежных средств в Челябинске. Строительная компания обманула дольщиков на миллион рублей и до сих пор не сдала объект.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Омсктрансмаш» запустил систему охлаждения собственного изготовления
Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь