Волгоградскую область ожидает снег с дождем, похолодает до -5ºС
Волгоградские синоптики прогнозируют в регионе дожди и ночное похолодание до -5 градусов, сообщает ВДТВ со ссылкой на специалистов Волгоградского ЦГМС.
Волгоградские синоптики прогнозируют в регионе дожди и ночное похолодание до -5 градусов, сообщает ВДТВ со ссылкой на специалистов Волгоградского ЦГМС.
19 апреля кратковременные дожди пройдут почти по всей территории региона. Днем местами грозы. Южный и
20 апреля в области пойдут дожди и даже дождь со снегом. Ветер
21 марта теплее не будет. Ночью местами, утром и днем на большей части территории области осадки, — преимущественно в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, от слабого до умеренного. Ветер