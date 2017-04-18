Волгоградскую область ожидает снег с дождем, похолодает до -5ºС

19 апреля кратковременные дожди пройдут почти по всей территории региона. Днем местами грозы. Южный и юго-западный ветер с порывами до 13−18 метров в секунду. Ночью +0…+5ºС, местами до +12ºС, днем +7…+12ºС, местами +15… +20ºС.

20 апреля в области пойдут дожди и даже дождь со снегом. Ветер северо-западный, северный 7−12 метров в секунду, местами порывы 14−19 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 0…+5ºС, местами до -5ºС, днем +2…+7ºС, местами до +10ºС.