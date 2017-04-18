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13:37 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградскую область ожидает снег с дождем, похолодает до -5ºС

Волгоградские синоптики прогнозируют в регионе дожди и ночное похолодание до -5 градусов, сообщает ВДТВ со ссылкой на специалистов Волгоградского ЦГМС.

19 апреля кратковременные дожди пройдут почти по всей территории региона. Днем местами грозы. Южный и юго-западный ветер с порывами до 13−18 метров в секунду. Ночью +0…+5ºС, местами до +12ºС, днем +7…+12ºС, местами +15… +20ºС.

20 апреля в области пойдут дожди и даже дождь со снегом. Ветер северо-западный, северный 7−12 метров в секунду, местами порывы 14−19 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 0…+5ºС, местами до -5ºС, днем +2…+7ºС, местами до +10ºС.

21 марта теплее не будет. Ночью местами, утром и днем на большей части территории области осадки, — преимущественно в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, от слабого до умеренного. Ветер северо-восточный, северный с порывами до 13−18 метров в секунду. Ночью -1..+4ºС, местами до -5ºС, днем +2…+7ºС, местами до +10ºС.

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