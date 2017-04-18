На двух крупных перекрестках в Челябинске не работают светофоры

На двух перекрестках в Челябинске не работают светофоры — на улицы выведены регулировщики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Светофоры отключены на пересечении проспекта Победы и улицы Российская, а также в районе театра ЧТЗ, сообщается в группе «Подслушано Челябинский транспорт».