На двух крупных перекрестках в Челябинске не работают светофоры
Светофоры отключены на пересечении проспекта Победы и улицы Российской, а также в районе театра ЧТЗ.
Светофоры отключены на пересечении проспекта Победы и улицы Российской, а также в районе театра ЧТЗ.
На двух перекрестках в Челябинске не работают светофоры — на улицы выведены регулировщики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Светофоры отключены на пересечении проспекта Победы и улицы Российская, а также в районе театра ЧТЗ, сообщается в группе «Подслушано Челябинский транспорт».
В настоящее время затруднения движения транспорта на указанных перекрестках нет.