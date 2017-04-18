Пермские университеты не вошли в список 33 опорных вузов России

К прошлогодним 11 добавились 22 университета. Пермских вузов среди них нет.

«17 апреля в Минобрнауки России подведены итоги 2 конкурсного отбора программы развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Данная программа, нацеленная на создание в регионах России научно-образовательных кластеров с ориентиром на запросы региональной экономики и рынка труда, запущена в 2015 году, и успешная работа уже действующих 11 опорных университетов привела к высокой заинтересованности со стороны регионов и образовательных организаций в рамках второго конкурсного отбора», — говорится на сайте министерства.

Сообщается, что на конкурс было подано около 80 заявок. Победители получат финансирование и поддержку.