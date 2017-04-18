Пермские университеты не вошли в список 33 опорных вузов России
Министерство образования и науки России опубликовало список опорных вузов страны.
Министерство образования и науки России опубликовало список опорных вузов страны.
К прошлогодним 11 добавились 22 университета. Пермских вузов среди них нет.
«17 апреля в Минобрнауки России подведены итоги 2 конкурсного отбора программы развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и
Сообщается, что на конкурс было подано около 80 заявок. Победители получат финансирование и поддержку.
В конкурсе не принимали участие вузы Москвы и