Донские льготники недовольны новым порядком расчета компенсации за ЖКХ
Приведение областных законов в соответствие с федеральными вызвало недовольство донских льготников.
Приведение областных законов в соответствие с федеральными вызвало недовольство донских льготников.
Фактическая сумма компенсации за ЖКХ стала меньше, хотя она
Выплаты на оплату коммунальных услуг в апреле многих льготников Ростовской области удивили: суммы изменились, например, как у Анны Олеговны стали меньше. В управление соцзащиты населения объясняют, что с 1 марта, по решению правительства региона, введен новый порядок расчета выплат тем, кто пользуется льготами. Теперь размер компенсации зависит от количества потребленных ресурсов.
«Размер льгот определяется от фактических расходов. Это наши кубы — холодное водоснабжение, наши киловатты — электроэнергия и фактически занимаемая площадь. Это основные параметры, которые используются в расчете льгот. Кто сколько потребил, тому столько и должно возмещаться», — поясняет заместитель министра труда социального развития Ростовской области Маргарита Горяинова.
Раньше донские льготники получали фиксированную компенсацию. Теперь выплаты будут зависеть от потребления. Однако если расход
«Было очень непонятно, получали намного больше. У нас три ветерана, и мы все трое получили намного меньше, поэтому возникли вопросы», — говорит ветеран труда Анна Абраменко.
Переход на новую систему выплат, по словам представителей правительства региона, был необходим для того, чтобы областное законодательство соответствовало федеральному.