Донские льготники недовольны новым порядком расчета компенсации за ЖКХ

Фактическая сумма компенсации за ЖКХ стала меньше, хотя она по-прежнему составляет 50% от общих выплат. Теперь в расчёт берутся реально израсходованные ресурсы, но и здесь есть нюансы.

Выплаты на оплату коммунальных услуг в апреле многих льготников Ростовской области удивили: суммы изменились, например, как у Анны Олеговны стали меньше. В управление соцзащиты населения объясняют, что с 1 марта, по решению правительства региона, введен новый порядок расчета выплат тем, кто пользуется льготами. Теперь размер компенсации зависит от количества потребленных ресурсов.

«Размер льгот определяется от фактических расходов. Это наши кубы — холодное водоснабжение, наши киловатты — электроэнергия и фактически занимаемая площадь. Это основные параметры, которые используются в расчете льгот. Кто сколько потребил, тому столько и должно возмещаться», — поясняет заместитель министра труда социального развития Ростовской области Маргарита Горяинова.

Раньше донские льготники получали фиксированную компенсацию. Теперь выплаты будут зависеть от потребления. Однако если расход жилищно-коммунальных услуг выше принятых стандартов, то выплачивается 50% от норматива, а не от фактического потребления.

«Было очень непонятно, получали намного больше. У нас три ветерана, и мы все трое получили намного меньше, поэтому возникли вопросы», — говорит ветеран труда Анна Абраменко.

Переход на новую систему выплат, по словам представителей правительства региона, был необходим для того, чтобы областное законодательство соответствовало федеральному.