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18:43 (мск), источник: Фонтанка

Велопрокат в Петербурге станет дешевле

Оператор городского велопроката — «Велогород» — открывает сезон с 20 апреля. Об этом «Фонтанке» 18 апреля сообщила директор по PR и маркетингу компании «Велогород» Ксения Васильева.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

По словам Васильевой, первыми заработают две тестовые площадки — на Манежной площади и на участке улиц Белинского и Моховой. «К июлю будут открыты 90 станций, из них 10 — в Петергофе», — говорит Васильева.

В этом сезоне «Велогород» обещает снизить тарифы, но всего на рубль. Так, одна поездка обойдется в 45 рублей, суточный тариф — 129 рублей. За месячный абонемент велосипедистам придется заплатить 599 рублей, за годовой — 1199 рублей.

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