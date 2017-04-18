Велопрокат в Петербурге станет дешевле

По словам Васильевой, первыми заработают две тестовые площадки — на Манежной площади и на участке улиц Белинского и Моховой. «К июлю будут открыты 90 станций, из них 10 — в Петергофе», — говорит Васильева.

В этом сезоне «Велогород» обещает снизить тарифы, но всего на рубль. Так, одна поездка обойдется в 45 рублей, суточный тариф — 129 рублей. За месячный абонемент велосипедистам придется заплатить 599 рублей, за годовой — 1199 рублей.