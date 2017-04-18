Альпинисты России идут в зону смерти Эвереста капсулировать вмерзших в лед

Источник: AP 2017

Альпинистам предстоит операция на высоте около 8 тысяч метров, в сложнейших условиях. Однако отважных мужчин это не останавливает. В эфире телеканала «Россия 24» Олег Савченко рассказал, что альпинистам, покоряющим Эверест, часто приходится в прямом смысле переступать через погибших, а некоторых, как это ни цинично звучит, сбрасывать с обрывов. Потому что это — вопрос жизни и смерти для тех, кто совершает восхождение.

Источник: AP 2017

Так, например, Савченко рассказывает об известном среди покорителей Эвереста «ориентире» зеленых ботинках, после которых «надо повернуть направо». Это ботинки, в которые был обут вмерзший в лед величайший альпинист Индии.

Еще один погибший здесь альпинист — абсолютно голый — лежит вмерзший в лед уже 90 лет. Савченко объясняет, что на столь огромной высоте (практически сравнимой с той, на которой летят некоторые самолеты) начинается страшная горная болезнь, и из-за недостатка кислорода у людей могут возникать неадекватные реакции. Например, в жуткий холод может показаться, что очень жарко, и человек начинает раздеваться. Возможно, это произошло и с тем погибшим голым альпинистом. Олег Савченко говорит, что их цель — отдать дать погибшим героям, покорителям Эвереста из разных стран, которые лежат брошенные на склонах этой великой горы. Он рассказывает, что члены экспедиции берут с собой в восхождение несколько тонн груза. Прежде всего, это кислород, а также ледорубы и ткань, которой предстоит накрывать тела погибших в этой «зоне смерти» альпинистов. Это и есть капсулирование. Такой метод выбран в связи с тем, что вырубить изо льда и спустить вниз тела нет никакой возможности, а прикрыть их тканью (капсулировать) — единственно возможный способ. Тем более что среди погибших люди разных стран и вероисповеданий, и как именно (по каким обычаям) их хоронить, во многих случаях неизвестно.

Источник: AP 2017

Савченко говорит, что в эту сложнейшую экспедицию — впервые в истории Эвереста — с такой целью отправятся высокопрофессиональные альпинисты. Среди них, например, есть легендарный человек — Александр Абрамов, который 7 раз покорил Эверест.