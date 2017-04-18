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13:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Почти 20 тысяч шкурок соболя экспортировали из Иркутска в Евросоюз на прошлой неделе

Пушнину отправили авиатранспортом.

Порядка 19,1 тысячи шкурок соболя экспортировали из Иркутска в Италию, Великобританию и Германию с 10 по 15 апреля. Пушнина была отправлена авиатранспортом. Продукцию досмотрели инспекторы Россельхознадзора. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственными инспекторами отдела государственного пограничного ветеринарного контроля проконтролирована перевозка 9807 шкурок соболя в Италию, 6412 — в Великобританию, 2934 — в Германию.

В соответствии с запретом ввоза на территорию РФ грузов, подлежащих ветеринарному контролю, без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов за отчетный период на рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, наложено 12 административных штрафов.

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