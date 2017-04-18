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16:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец снял на видео рабочих, укладывающих асфальт в лужи

Асфальт в дождь и мокрый снег клали сегодня рабочие в Новосибирске.

Источник: Вести - Новосибирск

Как делают ямочный ремонт, нарушая технологию, на 1-й Грузинской улице снял очевидец. Работникам внимание к их труду явно не понравилось.

Под видео в интернете уже появилось обращение к мэру. Новосибирцы напоминают, что на так называемый, предупредительный ремонт в этом году выделено около 50 миллионов рублей.

Городских чиновников просят разобраться с тем, что запечатлено на кадрах. А именно установить — соответствует ли техническим требованиям выполненные работы. И кто должен контролировать качество такого ямочного ремонта.

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