Новосибирец снял на видео рабочих, укладывающих асфальт в лужи

Как делают ямочный ремонт, нарушая технологию, на 1-й Грузинской улице снял очевидец. Работникам внимание к их труду явно не понравилось.

Под видео в интернете уже появилось обращение к мэру. Новосибирцы напоминают, что на так называемый, предупредительный ремонт в этом году выделено около 50 миллионов рублей.

Городских чиновников просят разобраться с тем, что запечатлено на кадрах. А именно установить — соответствует ли техническим требованиям выполненные работы. И кто должен контролировать качество такого ямочного ремонта.