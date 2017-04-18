Затопленный мост оказался доступен для грузовиков

Резкий подъем воды в Карасуке привел к подтоплению моста между селами Майское и Чернаки в Краснозерском районе. Сейчас через мост могут проехать только грузовики, остальному транспорту приходится двигаться по объездной дороге.

По словам Орлова, ситуация на реке Карасук наблюдается в круглосуточном режиме с 14 апреля.

— Заблаговременно завезен запас продуктов питания и медикаментов. Организована лодочная переправа, выставлен спасательный пост. Стабилизация обстановки ожидается до 21 апреля, — рассказал он VN.ru.

В целом, службы МЧС с ситуацией справляются, отметил Орлов. В необходимых местах производится дробление льда, сопровождение ледохода. «Сил и средств достаточно», — подчеркнул начальник главка.

Контроль за прохождением паводка в Новосибирской области осуществляют шесть оперативных групп, основная задача которых — мониторинг обстановки, сопровождение паводка, оказание помощи населению. За динамикой развития половодья пристально следят с временных и стационарных гидрологических постов, беспилотники проводят авиаразведку, также осуществляется водное и наземное патрулирование.

Тем временем, новосибирское сообщество «АСС Спасатели» опубликовало фотографии воздушной разведки, сделанные в Мошковском районе над рекой Иня с беспилотника ZALA НСО в рамках проведения противопаводковых мероприятий.