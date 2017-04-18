Аллея парящих зонтиков появится в Центральном парке Калининграда

Планируется, что зонтики, образующие над улицей разноцветное небо, порадуют посетителей. Подвешены они будут над главной аллеей.

Парк планирует закупить около сотни зонтов, калининградцы могут приносить и свои.

«Если калининградцы хотят пополнить ансамбль парящих зонтиков и своим личным зонтом, то могут принести его в дирекцию парка. Так будет создана именная коллекция зонтов горожан. За один зонтик предусмотрен приз — пригласительный билет на бесплатное катание на аттракционах», — говорят парке.

Отметим, что принимаются только цветные и исправные зонтики. Справки по телефону 93−60−84.