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16:20 (мск), источник: АиФ Калининград

Аллея парящих зонтиков появится в Центральном парке Калининграда

Аллея парящих зонтиков появится в Центральном парке Калининграда, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Планируется, что зонтики, образующие над улицей разноцветное небо, порадуют посетителей. Подвешены они будут над главной аллеей.

Парк планирует закупить около сотни зонтов, калининградцы могут приносить и свои.

«Если калининградцы хотят пополнить ансамбль парящих зонтиков и своим личным зонтом, то могут принести его в дирекцию парка. Так будет создана именная коллекция зонтов горожан. За один зонтик предусмотрен приз — пригласительный билет на бесплатное катание на аттракционах», — говорят парке.

Отметим, что принимаются только цветные и исправные зонтики. Справки по телефону 93−60−84.

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